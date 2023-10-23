Фроч: старый Майк Тайсон дал бы Фьюри более тяжёлый бой, чем Нганну

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч иронично высказался о предстоящем поединке его соотечественника Тайсона Фьюри с камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

«Участие Майка Тайсона подняло интерес к этому событию, он сделал его более привлекательным. Куда бы он ни отправился, это всегда привлекает внимание. Он настоящий безумец, блестящий боксёр и идеальная боевая машина.

Есть аргумент в пользу того, что Майк Тайсон дал бы Фьюри более тяжёлый бой, чем Фрэнсис Нганну — у него есть опыт. Да, он стар, но он бы оказывал Тайсону Фьюри большее сопротивление на протяжении двух-трёх раундов, чем Нганну. У тренера тут больше шансов, никаких сомнений», — приводит слова Фроча Best Gambling Sites.

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