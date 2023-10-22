Тайсон Фьюри сказал, как завершится его бой с Нганну

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

«Я собираюсь нокаутировать его за шесть раундов. Рассказать вам, как я это сделаю? Перенесу вес на переднюю ногу, высоко подниму руки и покараю его джебом, 19-20 стоунов прямо в лицо. Оглушу его, он выпучит глаза, а затем я сделаю ложное движение и нанесу удар. Нокаут.

Я буду опираться на переднюю ногу и не буду убегать. Моя рука будет защищать меня, и я позволю ему ударить в плечо, его рука будет соскальзывать и кучей падать вниз. Послушайте, никто не способен отнять у меня силу. Никто. У всех этих тяжеловесов нет шансов», — сказал Фьюри в интервью TNT Sports Boxing.