Каннонье: Чимаев не сделал ничего, чтобы заслужить бой за титул

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), американский ветеран Джаред Каннонье считает, что непобеждённый проспект Хамзат Чимаев (13-0) не заслуживает поединок за титул в своём дивизионе.

«Я так не считаю. Он не сделал ничего, чтобы заслужить бой за титул в среднем весе. UFC делают это исключительно ради просмотров, ради развлечения. Это нравится общественности, люди принимают это.

Когда имеешь дело с кучей идиотов, всё, что им нужно, это смотреть, как клоуны прыгают, танцуют и творят безумства. Как я и говорил, я здесь, чтобы сражаться. Это то, что я могу предложить. А кричать в микрофон не хочу», — сказал Каннонье в интервью Submission Radio.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: