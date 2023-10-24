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Ислам Махачев раскрыл дальнейшие планы в UFC

Ислам Махачев раскрыл дальнейшие планы в UFC
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился мыслями о дальнейших планах в промоушене. По словам Махачева, в будущем он хотел бы получить возможность провести поединок за титул в другом дивизионе.

«Сейчас мне наиболее интересно подраться за второй пояс в другой весовой категории», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

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