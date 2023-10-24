Что ещё нужно сделать Махачеву? Даже великая победа не позволила Исламу стать королём UFC

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся самый ожидаемый турнир года – UFC 294. Главной звездой вечера стал россиянин Ислам Махачев. Наш чемпион провёл очередную защиту пояса. Он в брутальном стиле вырубил Александра Волкановски, расставив все точки над «i» в этом противостоянии.

Но после поединка оставались вопросы относительно рейтинга Pound-for-pound. В нём собраны исключительно лучшие бойцы организации вне зависимости от весовой категории. Многие были уверены, что после второй победы над Волкановски, да ещё и в таком доминирующем стиле, в UFC просто не имеют права оставить Махачева за спиной конкурентов. Вышел обновлённый рейтинг – и Ислам поднялся на одну строчку, но всё равно остался вторым.

Сам российский чемпион уже вернулся на родину и успел прокомментировать ситуацию в интервью «Ушатайке». Он отметил, что уже перестал понимать, по какому принципу вообще формируются рейтинги.

Ислам Махачев российский чемпион UFC в лёгком весе «Кто составляет эти рейтинги и для чего — не знаю. Я уже выигрывал у первого номера P4P, и меня не поставили на первое место. И сейчас почему меня не поставили… Ничего удивительного в этом нет. Может, какие-то свои выгоды. Как-то хотят… у него сейчас бой будет, может, его больше раскачать хотят или что-то такое. Не знаю, как по-другому первое место достичь. Если у первого номера выиграл — и тебя не ставят на первое место, то не знаю, как по-другому, какой путь там».

Стоит отметить, что далеко не все ждали от организации шага навстречу российскому чемпиону. Например, бывший боец UFC Алексей Кунченко предполагал, что пока Ислам останется без лидерства в рейтинге P4P: «Безусловно, отдам первое место в рейтинге P4P Джонсу. Это легенда. Исламу нужно всё равно доказывать боями. Если он 10 раз проведёт защиту, хорошо. Но когда он два раза всего пояс защищает. Он хороший боец, но пока я не дал бы Исламу этого звания. Джон Джонс на первом месте для меня».

При этом справедливым выглядит и довод, что американский чемпион бьётся слишком редко. Он провёл всего лишь один поединок за 44 месяца – больше трёх с половиной лет. За тот же отрезок Ислам успел провести семь боёв, завоевал и дважды защитил чемпионский титул. В среднем Махачев появляется в клетке каждые полгода.

Кажется, что есть очень важная причина, по которой Махачев пока не получил первого места в рейтинге P4P. И это предстоящий поединок Джонса со Стипе Миочичем. Даже в команде Джона уже ходят слухи о том, что легендарный чемпион проводит последний лагерь в карьере. И если бой действительно прощальный, а организация это знает, решение выглядит абсолютно понятным. Выглядело бы довольно странно, если бы боссы UFC лишили звания лидера рейтинга P4P одного из самых легендарных бойцов, причём всего за три недели до последнего боя в карьере.

Есть уверенность, что первое место Махачева – лишь вопрос времени. Российский чемпион доминирует в лёгком дивизионе и замахивается на второй пояс. Но при этом есть Джонс, которому лига просто не может не отдать дань уважения. И пока Джон сдерживает сразу двух наших соотечественников. Ислам никак не может дотянуться до первой позиции рейтинга P4P, а Сергей Павлович – до пояса.