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Махачев выступил с призывом по поводу боя Анкалаева и Уокера, признанного несостоявшимся

Махачев выступил с призывом по поводу боя Анкалаева и Уокера, признанного несостоявшимся
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на недавний поединок своего соотечественника Магомеда Анкалаева. На минувшем турнире UFC 294 Анкалаев проводил бой с бразильцем Джонни Уокером. Противостояние было признано несостоявшимся после запрещённого непреднамеренного удара коленом со стороны Анкалаева.

«Закрыть вопрос и бой за пояс», — написал Махачев у себя в социальных сетях.

Напомним, во время боя Анкалаев, прижав Уокера к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда бразилец находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший Джонни, заявил, что тот не может продолжить бой.

Уокер же неожиданно начал возмущаться, оттолкнув рефери. В клетку стали выходить люди. Джонни попытался устроить потасовку, но его успокоили.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:

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