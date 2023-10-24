«Это будет детский мат». Егор Мехонцев поделился прогнозом на бой Фьюри — Нганну

Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев высказался о поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Он пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«История понятна, и чем она закончится. Это вопрос времени. Вопрос того, насколько Фьюри будет сфокусирован, какие задачи перед собой поставит. Тайсон может провести хороший спарринг. Когда боксёр не боксирует, он умирает. Чтобы хорошо боксировать, нужно выступать. И он пытается быть активным. И неважно, что этот соперник не такой сильный. Я думаю, он его пройдёт достаточно уверенно, сделает это красиво.

В каких-то моментах и эпизодах Нганну ещё может иметь успех. Но когда начнётся полный расклад шахматной партии, будет детский мат», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: