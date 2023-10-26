Нганну отреагировал на новость об отмене боя Джонса и Миочича на UFC 295

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на травму Джона Джонса в преддверии назначенного на UFC 295 титульного боя со Стипе Миочичем.

«Думаю, это печальная новость. Новость о травме атлета никогда не бывает хорошей — особенно когда травму получают на тренировке. Надеюсь, что он поправится. Мне было бы очень интересно посмотреть этот бой и узнать, кто победит в нём.

В чём-то подобном нельзя никого винить. Это то, что может случиться с кем угодно. Сомневаюсь, что это могло быть продумано, поэтому ситуация — полный отстой», — сказал Нганну MMAJunkie.

Отметим, что вместо боя Джонса и Миочича главным поединком вечера UFC 295, который пройдёт в ночь на 12 ноября, станет противостояние Тома Аспиналла и Сергея Павловича за временный титул в тяжёлом дивизионе промоушена.