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Хабиб высмеял чемпионат Франции за дисквалификацию игрока, поддержавшего Палестину

Хабиб высмеял чемпионат Франции за дисквалификацию игрока, поддержавшего Палестину
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высмеял руководство чемпионата Франции по футболу за дисквалификацию игрока «Ниццы» Юсефа Аталя, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем.

«Это настоящая свобода слова», — написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию футболиста и эмодзи с аплодисментами.

Ранее Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое он опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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