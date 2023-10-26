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Дэн Хендерсон рассказал, как он выгнал из зала Шона Стрикленда

Дэн Хендерсон рассказал, как он выгнал из зала Шона Стрикленда
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Завершивший карьеру боец MMA Дэн Хендерсон рассказал о том, как однажды он выгнал Шона Стрикленда из своего зала.

«Он проработал в моём зале около трёх лет, но затем нам пришлось его отпустить. Шон просто слишком увлёкся, говоря гадости о людях. При этом мне нравилась его работа в зале, он был отличным партнёром по тренировкам.

В спортзале нужен хотя бы один парень, который выкладывался бы по полной и заставлял пахать всех остальных, когда они выходят против него. Так что мне это нравилось», – сказал Хендерсон в подкасте Джо Рогана.

Напомним, в сентябре Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. По итогам боя Стрикленд завоевал титул UFC в среднем весе.

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