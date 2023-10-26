«Докажите, что я неправ». Али Абдель-Азиз назвал лучшего бойца ММА на данный момент

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что считает чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева лучшим бойцом смешанных единоборств в данный момент. Соответствующий пост Али разместил на своей странице в социальных сетях.

«Махачев – лучший боец ММА на данный момент. Докажите мне, что я неправ», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: