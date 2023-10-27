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Россиянин Ринат Фахретдинов обратился к Дане Уайту

Россиянин Ринат Фахретдинов обратился к Дане Уайту
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, выступил с обращением к президенту промоушена Дане Уайту. Фахретдинов намекнул, что готов принимать новые вызовы в октагоне.

«Дана, я голоден. Причём в прямом и переносном смысле», — написал Фахретдинов на своей странице в социальных сетях.

Ринату Фахретдинову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов в первом раунде победил американца Кевина Ли. Победу он добыл за счёт удушающего приёма.

Друг Тактарова и звезда UFC. Кто такой Ринат Фахретдинов:

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