Усик обнял Фьюри в Эр-Рияде перед боем с Нганну. Видео

28 октября в Эр-Рияде пройдёт боксёрский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Украинский боксёр Александ Усик прилетел в Саудовскую Аравию для того, чтобы воочию наблюдать за битвой между бойцами.

При этом в Сети появилось видео того, как Усик уже встретился с Фьюри после церемонии взвешивания, где они обменялись парой слов и обнялись.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего. При этом в команде британца рассказали, что поединок может состояться 23 декабря.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.