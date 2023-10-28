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43-летний Дацик высказался о завершении карьеры после поражения в бою с Романкевичем

43-летний Дацик высказался о завершении карьеры после поражения в бою с Романкевичем
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Российский боец Вячеслав Дацик ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения в боксёрском поединке с белорусом Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве. Напомним, Романкевич одержал победу техническим нокаутом.

«Нет мыслей о завершении карьеры. Сейчас поедем в отряд к парням в зону СВО, там пройдём другую подготовку, а оттуда вернёмся и будем возобновлять тренировки не на полигоне, а в спортзале. На пенсию еще неохота уходить, рановато.

Хотел бы до 50 лет драться? Я что, хуже Джеффа Монсона?» — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу Sport24.

Ранее стало известно о том, что 43-летний Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны России.

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