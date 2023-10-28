Мэнни Пакьяо встретился с Усиком и Адесаньей на шоу Фьюри — Нганну

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прибыл на боксёрский поединок между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Напомним, поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну