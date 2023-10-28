Боб Арум рассказал о деталях боя между Усиком и Фьюри

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался об организационных деталях поединка британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Нет никого распределения гонорара. Принц Турки вёл отдельные переговоры о чеке для Усика и чеке для Фьюри. Парни не глупы. Они не спрашивают, сколько получит другой. Потому что им всё равно. Если они получат то, что искали, то будут счастливы. И так и должно быть», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.