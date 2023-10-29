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Хабиб Нурмагомедов посетил «эль класико». Россиянин поддерживает мадридский «Реал»

Хабиб Нурмагомедов посетил «эль класико». Россиянин поддерживает мадридский «Реал»
Хабиб Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов посетил матч испанского чемпионата по футболу между каталонской «Барселоны» и мадридским «Реалом».

Клуб из столицы Испании Мадрида одержал победу со счётом 2:1 в 11-м туре Ла Лиги. При этом подопечные Карло Анчелотти уступали к перерыву – 0:1. Дублем в составе «Реала» отметился англичанин Джуд Беллингем, за «Барселону» забил полузащитник Илкай Гюндоган.

Отметим, что Нурмагомедов является давнишним фанатом «Реала». Во времена, когда португалец Криштиану Роналду играл за мадридский клуб, Хабиб присутствовал на множестве матчей и часто фотографировался с нападающим.

35-летний Нурмагомедов объявил об окончании профессиональной карьеры в октябре 2020 года. На его счету 29 поединков в смешанных единоборствах, все — победные.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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