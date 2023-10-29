Нганну: если бы Фьюри был честен, то сказал бы, что я выиграл этот бой

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который провёл свой первый поединок в профессиональном боксе против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился эмоциями от дебюта в ринге и заявил, что Фьюри следовало бы признать его победу.

«Меня удивил тот факт, что я не выиграл. Если он был бы честен, то сказал бы, что я выиграл этот бой. Я выиграл этот бой, в этом нет никаких сомнений, но ещё до того, как я попал сюда, я знал, что не выиграю судейским решением, потому что я новичок в этой игре. Я знаю, что им нужно: существует структурный бизнес и нужно сделать многое, чтобы его разрушить. Что есть, то есть», — приводит слова Нганну ESPN US.

Напомним, несмотря на нокдаун со стороны Нганну, Фьюри одержал победу раздельным судейским решением.