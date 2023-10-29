Пирс Морган: фанаты бокса смеялись над боем Фьюри – Нганну, но теперь Тайсону не до смеха

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мнением насчёт боя тяжеловеса Тайсона Фьюри с камеруно-французоским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Фанаты бокса смеялись над этим боем, который был раздут Саудовской Аравией, пытающейся отмыть свой репутацию через бокс и привлечение знаменитостей. Но теперь вообще никто не смеётся. Особенно Тайсон, который провёл бой всей своей жизни с одним из сильнейших бойцов в смешанных единоборствах. Невероятное состязание», – написал Пирс Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.