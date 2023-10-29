Британский экс-чемпион: возможно, мы последний раз видели Фьюри в ринге

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз прокомментировал выступление супертяжеловеса и соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я не думаю, что это [бой Фьюри и Усика] произойдёт, хотя и не могу говорить наверняка. Думаю, что, возможно, мы видели Тайсона Фьюри в ринге последний раз.

И это не упрёк, у него была фантастическая, волшебная карьера, он заработал деньги и многого добился. Возможно, он считает, что ему не нужно рисковать с Усиком. Я считаю, что поражение от Усика навредит ему намного сильнее, чем нежелание драться с ним. Всегда найдётся тот, кто побьёт вас», — сказал Гроувз в интервью talkSPORT.

Ранее Дмитрий Кудряшов объяснил выступление Фьюри в поединке с Нганну.