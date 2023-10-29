Кудряшов объяснил выступление Фьюри в поединке с Нганну

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал выступление британского чемпиона Тайсона Фьюри в поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне. Примечательно, что для Нганну это был дебютный поединок на профессиональном ринге.

«Здесь надо искать проблему в ментальности Тайсона. В его отношении к сопернику. На бой с Александром он будет готовиться серьёзно, сфокусирован на подготовке и действиях на ринге. Здесь он не готовился вовсе. Бока сразу намекают, что он не был в тренировочном лагере. Но это не оправдание. Он – боксёр высочайшего уровня. И так проводить поединок с человеком, который не боксёр в принципе, это идёт не в плюс для Фьюри. И большой плюс Нганну», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.