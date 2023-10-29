Усик ответил на слова промоутера Фьюри о том, что их бой не состоится в декабре

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на слова Фрэнка Уоррена, промоутера обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, ранее заявившего, что британец не сможет выступить до конца года.

«Дядя Фрэнк говорит какие-то хитрые вещи. У нас есть контракт, который гласит, что поединок должен состояться 23 декабря. Дайте Фьюри освободиться от пояса, а затем он сможет отдохнуть. Тайсон, мы должны драться, мы должны сделать это 23 декабря. Увидимся на ринге. Я люблю тебя», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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