Усик прокомментировал победу Фьюри в бою с Нганну

Украинский боксёр Александр Усик высказался о бое британца Тайсона Фьюри с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Бой завершился победой Фьюри в десятом раунде раздельным решением.

«Победил ли Тайсон? Я думаю, что это шоу. Увидимся 23 декабря. Не знаю, придаст ли мне уверенности этот бой, я понятия не имею. Но послушайте, Нганну — это чемпион мира по ММА, у него очень тяжёлый удар. Но возможно Фьюри не воспринял его всерьёз. Может, думал, что это боец ММА и всё такое. Я не знаю.

Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: «Вау, Фрэнсис, будь осторожен». И говорил Фьюри: «Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.