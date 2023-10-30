Дудакова рассказала, когда планирует вернуться в октагон

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова, одержавшая победу на турнире UFC 294 в октябре, высказалась о сроках следующего выступления.

«У меня виза до июня. Либо вернусь в феврале-марте. Если не получится, то только летом после обновления визы, потому что будет Рамадан, Гасанали будет держать пост. В это время он никого не тренирует, только сам тренируется. В этот период он не назначает никому бои, это просто табу, потому что поехать он не сможет.

Поэтому либо февраль-март, и то по поводу марта не уверена, либо июнь примерно. Всё будет зависеть от того, когда я морально перезагружусь, захочу работать. Сейчас была такая апатия, что не хотелось ничего и слышать про единоборства, но сегодня вот уже более-менее», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.