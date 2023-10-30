Дудакова: Ковингтона настолько ненавидят, что в UFC Apex он тренируется отдельно от всех
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Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о скандальном американском бойце полусреднего дивизиона (до 77 кг) Колби Ковингтоне.
«Ковингтон мне нравится. Я его вживую не видела, но говорят, что он приятный парень в жизни, вообще другой. Просто такое поведение на публике.
Знаю, что его настолько все ненавидят, что когда он приезжает в Лас-Вегас, то он не идёт в UFC PI, а ему открывают Apex, чтобы он тренировался там отдельно от всех», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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