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Дудакова: не факт, что Усмана хватило бы на пять раундов с Чимаевым

Дудакова: не факт, что Усмана хватило бы на пять раундов с Чимаевым
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Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о поединке средневесов Хамзата Чимаева и Камару Усмана, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Бой мог абсолютно по-другому пройти, если бы был пятираундовым. Если есть пять раундов, это не значит, что он вот Хамзат устал в трёх раундах и на пять его бы не хватило. Будь там пять раундов, он бы просто дрался по-другому, рассчитывал, что это уже не три раунда. Поэтому не сказать, что в пяти раундах точно бы выиграл. Возможно, это был бы абсолютно другой бой. И не факт, что Камару бы хватило на пять раундов. Можно быть готовым на три раунда, а в четвёртом устать, хотя вроде был свежим», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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