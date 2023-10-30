Фьюри — о нокдауне с Нганну: больше он мне ничего не сделал

Британский боксёр Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу нокдауна, в который он был отправлен камерунцем Фрэнсисом Нганну во время поединка между ними, состоявшегося в минувшие выходные.

«Нганну сильно бьёт, но когда был нокдаун, то я почувствовал хук по затылку. Кроме этого, он больше ничего мне не сделал», — приводит слова Фьюри Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, в минувшие выходные в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился боксёрский вечер, в главном событии которого британский боксёр Тайсон Фьюри встретился с камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Поединок продлился все десять раундов и закончился победой британца раздельным решением судей. При этом в третьем раунде британец побывал в нокдауне.