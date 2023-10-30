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Тренер рассказал, как прошёл спарринг между Стриклэндом и Чимаевым

Тренер рассказал, как прошёл спарринг между Стриклэндом и Чимаевым
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Тренер Эрик Никсик рассказал о том, как прошёл спарринг между знаменитыми бойцами UFC Шоном Стриклэндом и Хамзатом Чимаевым.

«Я не знаю, что они видели в зале, но это ни в коем случае не так. Я не буду говорить о наших тренировках. То, что происходит в нашем зале, остается в нашем зале. Но не было такого, чтобы кто-то кого-то разгромил. Наоборот. Это был очень конкурентный поединок.

Хамзат упорно тренируется. И я думаю, что он сделал всех в зале лучше. Меня впечатлил его набор навыков, способность наносить удары по всем уровням, и умение работать из обеих стоек. Но это не значит, что он был на голову лучше всех, кто находился в спортзале», — приводит слова Никсика Sportskeeda.

Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Хамзат Чимаев решением большинства судей победил Камару Усмана. После этого генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о том, что Борз будет драться с чемпионом организации в среднем дивизионе Шоном Стриклендом.

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