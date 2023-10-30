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Хабиб: бой с Макгрегором был интересен мне как фанату MMA

Хабиб: бой с Макгрегором был интересен мне как фанату MMA
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём поединке с ирландцем Конором Макгрегором, состоявшемся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

Напомним, Нурмагомедов победил болевым приёмом в четвёртом раунде, проведя первую защиту титула.

«Я помню тот вечер. Я был очень заряжен и не мог дождаться, когда закроется клетка. Мне было интересно, как этот парень справится с моим давлением, с моей борьбой, с контролем сверху, с моей волей и моей выносливостью.

Мне хотелось прочувствовать его силу и скорость, его точность и тайминг. Нам было по 30 лет, расцвет сил. Мне было это интересно как фанату. Не только лишь по той причине, что он мой соперник или ненавистник», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

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