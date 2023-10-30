Хабиб: сказал, что стану чемпионом UFC, ещё в 2012 году

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что предсказывал свой спортивный и финансовый успех в престижнейшей организации мира за несколько лет до завоевания титула.

«Я сказал тебе (обращается к Даниэлю Кормье. – Прим. «Чемпионата») ещё в 2012 году, что стану чемпионом. У меня будет рекорд 10-0 в UFC, я буду непобеждённым, 27-0. Не буду говорить сумму, но я сказал тебе, за какие гонорары буду драться. И ты ответил: «Это невозможно. В нашем спорте никому столько не платят». И через шесть лет всё это стало явью», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.