«Непросто отказываться от $ 30 млн». Хабиб высказался о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении своей бойцовской карьеры.

«Мой отец умер 3 июля, и где‑то недели через три после этого я поговорил с мамой и принял решение вместе с ней, что завершу карьеру. С того момента только я и мама знали об этом. Я сам написал Дане Уайту и сказал, что я в деле. Тогда только я и мама знали, что это мой последний бой. Больше никто не знал об этом, я никому не говорил.

Когда ты лучший боец в мире, когда ты полон сил и у тебя есть деньги и слава, очень сложно отказаться от всего этого. Непросто сказать «нет» 20 или 30 миллионам долларов, но лично для меня все эти вещи стоят не на первом месте. Это не самое главное. Это было непростое решение, но, раз я его принял, оно стало окончательным. Я ушёл из спорта, и я счастлив. Я ни капли не жалею, что принял это решение», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.