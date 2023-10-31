Глава WBC высказался о включении Нганну в мировой рейтинг

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что рекомендует камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну к включению в мировой рейтинг организации.

По словам Сулеймана, данное решение обусловлено нашумевшим выступлением Нганну в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Вчера вечером я стал свидетелем выступления крепкого боксёра, который заслуживает того, чтобы его оценили в WBC. И дам рекомендации рейтинговому комитету», — приводит слова Сулеймана издание BoxingScene.

Ранее Фьюри назвал свой счёт в поединке с Нганну.