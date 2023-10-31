Нганну обвинил Фьюри в запрещённом ударе во время боя
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну опубликовал момент, на котором видно, как британский боксёр Тайсон Фьюри нанёс ему удар локтём в голову во время боя. Напомним, поединок завершился победой Фьюри в десятом раунде раздельным решением судей.
В отличие от удара супермена, это нарушение правил», — написал Нганну в своей социальной сети.
Отметим, по ходу боя Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде.
На счету Фьюри 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.
Для Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.
Комментарии