Нганну обвинил Фьюри в запрещённом ударе во время боя

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну опубликовал момент, на котором видно, как британский боксёр Тайсон Фьюри нанёс ему удар локтём в голову во время боя. Напомним, поединок завершился победой Фьюри в десятом раунде раздельным решением судей.

В отличие от удара супермена, это нарушение правил», — написал Нганну в своей социальной сети.

Отметим, по ходу боя Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде.

На счету Фьюри 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.