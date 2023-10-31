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Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской статье

Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской статье
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Блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, проверит Генпрокуратура. Поводом для этого послужили его недавние сообщения в социальных сетях. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Хасбика проверят по статье 282 УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. На блогера написали соответствующее заявление.

Человека, обратившегося к Генпрокуратуру, возмутили два конкретных поста Хасбика: в первом имелась картинка со словами «Мы против еврейских беженцев». Также в сообщении содержались призывы не сдавать беженцам квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях. Во втором — осуждение администрации отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в номерах которого якобы много евреев.

По мнению написавшего заявления, такие сообщения блогера могли спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале.

В сентябре прошлого года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. Оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Появились кадры с Хасбиком в игре UFC 5:

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