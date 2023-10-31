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UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна

UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян в следующем поединке сразится с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас. Спортивное шоу запланировано на 3 декабря. Бой Армана и Бенеила будет главным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.

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Дариуш в последнем бою уступил бывшему чемпиону дивизиона Чарльзу Оливейре, представляющему Бразилию.

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