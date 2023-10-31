UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян в следующем поединке сразится с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас. Спортивное шоу запланировано на 3 декабря. Бой Армана и Бенеила будет главным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

Дариуш в последнем бою уступил бывшему чемпиону дивизиона Чарльзу Оливейре, представляющему Бразилию.