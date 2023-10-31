«Ты следующий». Фьюри опубликовал фото Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором опубликовал фотографию украинца Александра Усика.

Ранее Усик обратился к британцу в преддверии их поединка, который, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы.

Напомним, 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразился с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну и победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: