Харди: Дана Уайт сделает всё, чтобы не дать бойцам UFC повторить за Нганну

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дэн Харди считает, что генеральный директор промоушена Дана Уайт будет всячески препятствовать звёздам организации зарабатывать на стороне.

«Бой Мейвезера и Макгрегора был прецедентом. Дана был заинтригован, поскольку считал Конора чем-то особенным, что давало последнему возможность сделать это. Очевидно, они заработали кучу денег.

Если вы посмотрите на Шона О’Мэлли и Джона Джонса, то поймёте, что Дана не хочет идти на риск. Вспомните, он взял Чака Лидделла в PRIDE, Рэмпэйдж избил его, и, как мне кажется, это задело Дану. Он очень не хочет ломать свои игрушки в промоушенах других людей. Думаю, он сделает всё возможное, чтобы не дать людям сделать это», — сказал Харди в подкасте The MMA Hour.