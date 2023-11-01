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Тренер Уайлдера: Нганну победил бы многих боксёров из топ-15

Тренер Уайлдера: Нганну победил бы многих боксёров из топ-15
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал выступление камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну в поединке с действующим обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Фрэнсис не сможет одержать победу над большим именем. Но я верю, что он победил бы многих парней из топ-15, топ-20. Ситуация сейчас не столь привлекательна, это не сборище киллеров. Есть парни, которых он сможет победить», — приводит слова Скотта издание BoxingScene.

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