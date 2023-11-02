Усик — о Ломаченко: хотел бы, чтобы он вновь стал чемпионом мира

Украинский боксёр Александр Усик выразил надежду на то, что Василий Ломаченко решит вернуться на ринг после поражения судейским решением от американца Девина Хейни в мае 2023 года.

«Я слышал, что он планирует драться с Джорджем Камбососом. Но я без понятия, когда этот бой может состояться. Ему решать. Ему объявлять об этом. Но я однозначно хотел бы увидеть вновь Василия в ринге. Хотел бы, чтобы он вернулся и вновь стал чемпионом мира», — сказал Усик в интервью Probox TV.

Отметим, что поражение от Хейни стало третьим в карьере Ломаченко. В результате Ломаченко упустил титулы чемпиона по версиям IBF. WBA. WBC и WBO в лёгкой весовой категории. На счету 30-летнего бразильца Джорджа Камбососа 23 поединка, в которых он одержал 21 победу.