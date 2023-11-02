Майк Тайсон дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Фьюри победит Усика. Да, он его побьёт», — приводит слова Тайсона Metro со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports в YouTube.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри может состояться в декабре этого года, однако после поединка британца с Фрэнсисом Нганну появилась информация о том, что бой может быть перенесён. Утверждалось, что за это выступает сторона Тайсона, так как ему нужно больше времени на восстановление.

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