Бой Фьюри и Усика снова сорвётся? Команда Александра поставила жёсткий ультиматум

На протяжении всего года фанаты профессионального бокса ждут грандиозный бой, в котором сойдутся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сначала попытки организовать поединок завершились провалом. Но в Саудовской Аравии смогли сделать всё, чтобы боксёры всё-таки пожали руки и согласились выйти в ринг. Правда, все карты может спутать непростой бой Цыганского короля с Фрэнсисом Нганну. Он получился настолько непредсказуемым, что поставил поединок Фьюри и Усика под угрозу срыва.

Первый тревожный звоночек раздался сразу после боя. В тот момент Александр поднялся в ринг, чтобы провести стердаун. Однако промоутер Фрэнк Уоррен внезапно заявил, что организаторы пока не станут объявлять точную дату противостояния: «Не думаю, что дата будет объявлена сейчас, но бой в силе. Оба боксёра хотят его провести. Вы видите, что у Тайсона рассечение. Посмотрим, как оно залечится. Это крупнейший бой в боксе, все хотят его увидеть. Зрители увидят его в Саудовской Аравии, и он побьёт рекорды продаж».

На это моментально отреагировал Усик. Он прекрасно понимает, что прямо сейчас имеет прекрасную возможность прижать Фьюри к стенке, поставить его в максимально неудобные условия. Поэтому Александр высказался резко.

Александр Усик чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе «Дядя Фрэнк говорит какие-то хитрые вещи. У нас есть контракт, который гласит, что поединок должен состояться 23 декабря. Дайте Фьюри освободиться от пояса, а затем он сможет отдохнуть. Тайсон, мы должны драться, мы должны сделать это 23 декабря. Увидимся на ринге. Я люблю тебя».

Очевидно, что поединок Фьюри с Нганну вряд ли сыграл Тайсону на пользу. Спорная победа на долгое время сделала сам бой предметом насмешек. Вместо тотального избиения дебютанта получилась довольно конкурентная битва. И Усик наблюдал за этим всем из первых рядов, совершенно точно делал выводы и видел уязвимые точки в обороне Цыганского короля. Поэтому сейчас он находится в более выгодном положении.

Действия команды Фьюри выглядят логично. Они ссылаются на время, которое необходимо для восстановления от повреждений. Но вряд ли Тайсон получил критичный урон и серьёзно травмирован. Проблема заключается в том, что теперь нужно провести полноценный тренировочный лагерь, в котором предстоит исправить все ошибки, допущенные в бою с Нганну. А значит, полутора месяцев может попросту не хватить. Цыганский король просто начинает выигрывать для себя драгоценное время.

Такая ситуация не устраивает команду Усика. Поэтому промоутер Александр Красюк поставил ультиматум. Он назвал единственное условие, при котором сторона готова пойти на перенос боя: «У нас есть дата в контракте. Но бросьте, мы адекватные люди. Если Фьюри действительно получил травму и не может драться — это может произойти с любым боксером. Но всё надо делать как следует. Если Фьюри действительно травмирован, то должно быть проведено медицинское обследование, которое подтвердит повреждение. Тогда перенос боя — это нормально».

Хочется надеяться, что если поединок и будет перенесён, то не дальше февраля. Потому что команда Усика вряд ли станет терпеть постоянные сдвиги. Весной соперники практически ударили по рукам, но после обсуждения финансовых условий всё сорвалось. Теперь камнем преткновения может стать дата поединка. Не хочется, чтобы из-за этого боксёры окончательно рассорились и отказались выходить в ринг друг с другом.