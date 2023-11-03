Рой Джонс высказался об истинном победителе боя между Нганну и Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о недавнем поединке между франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Победу раздельным судейским решением по его итогам добыл Фьюри.

По словам Джонса, сразу после боя он посчитал, что победу могли бы отдать и Нганну. Сейчас Рой считает, что для окончательного своего вердикта ему следует пересмотреть поединок.

«Предполагалось, что Нганну не сможет добиться успеха с Фьюри, однако у него получилось. Он даже отправил Фьюри в нокдаун, а у Фьюри сделать это с Фрэнсисом не получилось. С учётом сказанного, у многих возникает мысль, что Нганну должен был выиграть бой. Я, наверное, чувствовал то же самое, когда покидал арену. Однако я пока не пересматривал поединок. Думаю, мне нужно снова его посмотреть, чтобы сформировать мнение. Но первоначальными моими мыслями было то, что Нганну, возможно, должны были признать победителем», — сказал Джонс на своём канале в YouTube.

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