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Криштиану Роналду подколол Александра Усика во время встречи

Криштиану Роналду подколол Александра Усика во время встречи
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик встретился с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду. Спортсмены пересеклись в ходе вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проводили поединок британец Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну.

Во время встречи Роналду оставил автограф на боксёрской перчатке Усика, после чего у них состоялся следующий диалог:

Роналду: I'm feel (знаменитая фраза Усика, которую он как-то произнёс, когда у него поинтересовались о его самочувствии; с грамматической точки зрения построена неверно. — Прим. «Чемпионата»).

Усик: I'm very feel.

Александр Усик встретился с Криштиану Роналду:

Напомним, поединок Нганну и Фьюри закончился победой Тайсона раздельным решением судей.

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