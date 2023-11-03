Тренер О'Мэлли: не удивлюсь, если Гэтжи вырубит Махачева

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли, заявил, что в случае поединка Джастина Гэтжи против действующего обладателя титула в лёгкой весовой категории Ислама Махачева американский боец сможет навязать серьёзную конкуренцию.

«Все думают, что Джастина Гэтжи переедут. Я не думаю, что он позволил бы этому случиться, мужик. Потому что о Гэтжи говорили, когда он дрался в Абу-Даби с Хабибом [Нурмагомедовым] на 10-дневном уведомлении, и это было неправильно. Гэтжи другой тип парней…

Хабиб знал, что Джастин поздно приехал и он несколько раз менял часовые пояса. Он знал, что это его погубит. Такой Гэтжи сейчас против Ислама в Вегасе или где-то в похожем месте, и я не удивлюсь в случае, если Гэтжи нокаутирует его», — сказал Уэлч в видео на YouTube-канале Шона О'Мэлли.