Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фахретдинов оказался легче дос Сантоса перед боем на UFC Fight Night 231

Фахретдинов оказался легче дос Сантоса перед боем на UFC Fight Night 231
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск в Сан-Паулу (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231, в рамках которого поединок проведут россиянин Ринат Фахретдинов и бразилец Элизеу Залески дос Сантос. По итогам официальной церемонии взвешивания оба уложились в лимит полусредней весовой категории: Фахретдинов показал на весах 77,34 кг, а Залески дос Сантос –77,56 кг.

Фахретдинов провёл 22 боя за карьеру в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу при одном поражении. В UFC на счету россиянина три поединка и три победы. В своём последнем бою Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей после применения приёма «удушение гильотиной».

Как Фахретдинов критиковал Загитову и почему:

Материалы по теме
Бой российского Гладиатора и феерия бразильского Хабиба. Где смотреть UFC Fight Night 231
Бой российского Гладиатора и феерия бразильского Хабиба. Где смотреть UFC Fight Night 231
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android