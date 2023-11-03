Фахретдинов оказался легче дос Сантоса перед боем на UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября мск в Сан-Паулу (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231, в рамках которого поединок проведут россиянин Ринат Фахретдинов и бразилец Элизеу Залески дос Сантос. По итогам официальной церемонии взвешивания оба уложились в лимит полусредней весовой категории: Фахретдинов показал на весах 77,34 кг, а Залески дос Сантос –77,56 кг.

Фахретдинов провёл 22 боя за карьеру в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу при одном поражении. В UFC на счету россиянина три поединка и три победы. В своём последнем бою Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей после применения приёма «удушение гильотиной».

Как Фахретдинов критиковал Загитову и почему: