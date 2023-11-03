Все результаты турнира ACA 165

3 ноября в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 165. В главном событии вечера сошлись бразильский ветеран лиги Хердесон Батиста и Мехди Дакаев.

Результаты турнира ACA 165:

Хердесон Батиста победил Мехди Дакаева техническим нокаутом (Раунд 3, 2:05);

Юсуф Раисов победил Александра Матмуратова единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26, 30-26, 30-25);

Тони Джонсон победил Дениса Смолдарева нокаутом (Раунд 1, 0:21);

Герберт Батиста победил Беслана Исаева раздельным решением (30-27, 30-27, 28-29, 28-29, 29-28);

Александр Маслов победил Араша Садеги техническим нокаутом (Раунд 3, 1:13);

Андрей Кошкин победил Линкольна Энрике удушающим приёмом (Раунд 1, 4:42);

Станислав Власенко победил Ивана Богданова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Черси Дудаев победил Элиаса Сильверио единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Евгений Ерохин победил Гаджимурада Антигулова техническим нокаутом (Раунд 2, 0:47);

Юсуп Умаров победил Али Машрапова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 29-28);

Никита Подковальников победил Альберда Жапуева удушающим приёмом (Раунд 2, 4:10);

Ренат Ондар победил Бакытбека Дуйшобаева раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29);

Владимир Васильев победил Клебера Соузу техническим нокаутом (Раунд 2, 2:43);

Оятулло Муминов победил Сергея Ширкунова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27);

Александро Прайа победил Руслана Томских удушающим приёмом (Раунд 2, 1:14);

Тагайбек Сайфидин победил Никиту Приходько раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).