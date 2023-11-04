Фахретдинов — Залески дос Сантос: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В одном из поединков предварительного карда сойдутся бойцы полусреднего веса – россиянин Ринат Фахретдинов и бразилец Элизеу Залески дос Сантос.

Бои предварительного карда начнутся 5 ноября в 1:00 мск. Примерное начало поединка Фахретдинов – Залески дос Сантос – в 3:00 мск.

Посмотреть поединок Фахретдинов – Залески дос Сантос можно на телеканеле «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 231.

Ринату Фахретдинову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов в первом раунде победил американца Кевина Ли. Победу он добыл за счёт удушающего приёма.