Фахретдинов — Залески дос Сантос: прямой эфир боя начнётся примерно в 3:00 мск

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В андеркарде российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ринат Фахретдинов (23-1) сразится с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом (24-7).

Ринату Фахретдинову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 48 в июле Фахретдинов «задушил» в первом раунде американца Кевина Ли.

Бои предварительного карда начнутся 5 ноября в 1:00 мск. Примерное начало поединка Фахретдинов – Залески дос Сантос – в 3:00 мск.

Посмотреть поединок Фахретдинов – Залески дос Сантос можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 231.