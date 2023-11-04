Дариуш оценил Армана Царукяна перед боем в декабре

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о своём сопернике россиянине Армане Царукяне, поединок с которым состоится 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США).

«Думаю, Арман станет одним из лучших в мире. Возможно, он даже станет чемпионом, так же как и Гамрот. Я действительно считаю, что у Матеуша большой потенциал. Так что я хочу драться с лучшими парнями. Недавно я подрался с Чарльзом, конечно, всё сложилось не в мою пользу, но именно это мне и хочется делать — встречаться с лучшими бойцами», — сказал Дариуш в интервью ESPN.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 47 в июне Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.