Определился чемпион IBF во втором полулёгком весе

В Монте-Карло (Монако) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В главном событии чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джо Кордина (16-0, 9 KO) встретился с американцем Эдвардом Васкесом (15-1, 3 KO).

Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Кордины раздельным судейским решением по итогам 12 раундов (116-112, 114-114, 116-112).

Джо Кордине 31 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в июне 2022-го стал чемпионом мира, нокаутировав японца Кеничи Огаву. Потом Кордине пришлось освободить титул, однако он вернулся в апреле и нанёс первое поражение в карьере россиянину Шавкату Рахимову (17-1-1, 14 KO).